MENUISERIE ALU BOIS - Menuisier à Chambéry

Menuiserie en Savoie (73)

Notre menuiserie intervient auprès des particuliers et des professionnels pour tous travaux sur le bois ou les matières ALU PVC en Savoie. Avec 10 ans d'expérience, nos menuisiers assurent un ensemble de travaux de rénovation ou construction liés au bois ou au PVC.

Sculpteur sur bois - Fabrication de meubles savoyards – Agencement . Dominique vous propose ses services dans la fabrication de meubles savoyards, ainsi que ses talents de sculpteur sur bois pour décorer les meubles fabriqués par ses soins, ou des petits objets traditionnels (cuillères en bois, plateaux, bols, planches à découper, etc). Il peut également sculpter sur commande des trophées ou des coupes pour les remises de prix lors de compétitions sportives. Vous pouvez parcourir le site de l'atelier de DOMINIQUE DUPERTHUY à l'aide des liens de navigations dans le menu. Nous vous souhaitons une bonne visite sur le site de DOMINIQUE DUPERTHUY et nous esperons que vous trouverez les informations que vous cherchiez.

Menuiserie des portes d'entrées :

3 matériaux, 3 caractères à découvrir

Porte d'entrée en bois : la qualité et la tradition

Le bois a des qualités isolantes naturelles évidentes qui demandent à être renforcées par un cadre et un ouvrant d'une épaisseur supérieure à 40 mm, composé d'une âme isolante. À cet ensemble, s'ajoutent un seuil en aluminium et un joint périphérique. Le chêne dure plus longtemps que les essences exotiques, mais résiste moins bien aux agressions climatiques. Le bois exige un entretien fré-quent (2 à 3 ans) et souvent l'ajout d'un auvent ou d'une marquise.



Porte d'entrée en métal : l'efficacité

Avec des portes double paroi ou dotées de rupteurs de pont thermique, l'acier est très efficace thermiquement. L'aluminium exige un sandwich performant de bonne épaisseur et une rupture absolue de pont thermique (dormant et ouvrant). Les modèles en aluminium sont plus variés que ceux en acier. Les portes mixtes allient l'aluminium pour la face extérieure et le bois à l'intérieur.



Porte d'entrée en PVC : l'économie

Deux fois moins onéreux que l'aluminium, le PVC présente le même avantage : la plupart des portes sont faites à partir de panneaux de remplissage parclosés sur un cadre ouvrant. La qualité d'isolation dépend de la nature de l'âme. Deux défauts : le PVC est sensible au feu et sa gamme de couleurs est restreinte.



Vous pouvez obtenir des aides financières de l'ANAH sur vos travaux de menuiseries grâce à notre qualification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

